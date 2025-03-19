В Иркутской области планируют создать высшее военное училище

Известно, что настоящий момент Минобороны РФ рассматривает несколько площадок, где может быть организовано такое учреждение, они находятся в разных регионах страны. Одна из них — в Ангарске. Специалисты побывали на месте, познакомились с территорией, где предполагается размещение училища и полигона. Кроме того, делегаты посетили форум волонтеров «СВОих не бросаем», посмотрели экспозицию ангарского музея Победы, пообщались с воспитанниками кадетских классов, Суворовского военного училища, познакомились с Военно-учебным центром ИГУ, Домом Молодежи.