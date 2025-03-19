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В Иркутской области планируют создать высшее военное училище

Глава региона обсудил этот вопрос с представителями Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и представителей Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ прошла накануне. На ней обсуждалась возможность создания в Приагнарье высшего военного училища.

Известно, что настоящий момент Минобороны РФ рассматривает несколько площадок, где может быть организовано такое учреждение, они находятся в разных регионах страны. Одна из них — в Ангарске. Специалисты побывали на месте, познакомились с территорией, где предполагается размещение училища и полигона. Кроме того, делегаты посетили форум волонтеров «СВОих не бросаем», посмотрели экспозицию ангарского музея Победы, пообщались с воспитанниками кадетских классов, Суворовского военного училища, познакомились с Военно-учебным центром ИГУ, Домом Молодежи.

— Решение задач по защите государства — это важнейший приоритет. Правительство Иркутской области с особой ответственностью подходит к решению вопросов, касающихся воинских частей и военных объектов, как уже расположенных на территории региона, так и планируемых к размещению. Направление военного образования в регионе мы хотели бы развивать, — отметил Игорь Кобзев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта участникам СВО. Теперь из регионального бюджета будет выплачиваться 1 миллион рублей.