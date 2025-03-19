Лжекоммунальщики вновь появились в Воронеже

Звонят аферисты со скрытых номеров. Они обращаются к воронежцам по имени и отчеству и сообщают адрес проживания. Как отметили в Водоканале, все это делается для создания доверительных отношений. Целью звонка якобы является зизменение времени записи на поверку счетчиков, для этого воронежцев просят назвать код из сообщения.