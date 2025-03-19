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Лжекоммунальщики вновь появились в Воронеже

Городской Водоканал предупредил о мошенниках, которые выдают себя за специалистов «РВК-Воронеж». Горожанам предлагают записаться на поверку счетчиков.

Звонят аферисты со скрытых номеров. Они обращаются к воронежцам по имени и отчеству и сообщают адрес проживания. Как отметили в Водоканале, все это делается для создания доверительных отношений. Целью звонка якобы является зизменение времени записи на поверку счетчиков, для этого воронежцев просят назвать код из сообщения.

В «РВК-Воронеж» настоятельно рекомендуют жителям города не поддаваться на подобные уловки. Сотрудники Водоканала действительно могут звонить для подтверждения записи на поверку счетчиков, однако они никогда не требуют назвать код из смс. Также настоящие работники РВК не звонят с помощью мессенджеров.