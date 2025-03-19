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В Крыму построят круглогодичный детский оздоровительный лагерь

Лагерь планируют разместить на территории арт-кластера «Таврида».

Источник: Комсомольская правда

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о планах строительства круглогодичного детского лагеря «Ямалия» в Крыму. Для разработки эскизных решений и концепции проекта проведут всероссийский архитектурный конкурс.

Лагерь площадью около 10 гектаров будет располагаться на территории арт-кластера «Таврида». Он сможет вместить до 500 человек. На территории будет создана современная инфраструктура, которая включает жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, а также спортивные объекты и бассейны.

Кроме того, в лагере будет работать творческий квартал с мастерскими по разным направлениям: театр, дизайн, мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество. На открытой территории предполагается размещение летнего кинотеатра и пляжа.