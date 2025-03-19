В Крыму построят круглогодичный детский оздоровительный лагерь

Лагерь площадью около 10 гектаров будет располагаться на территории арт-кластера «Таврида». Он сможет вместить до 500 человек. На территории будет создана современная инфраструктура, которая включает жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, а также спортивные объекты и бассейны.