На трех реках в Башкирии наблюдают значительное повышение уровня воды

Сегодня, 19 марта, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов со ссылкой на данные «Башкирского УГМС» сообщил, в горных районах республики из-за недавних дождей наблюдается сильное повышение уровня воды на реках Инзер, Лемеза и в верховьях Сима.
С 20 марта на реке Сим в среднем и нижнем течении возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровня воды, выход реки на пойму и подтопление населенных пунктов. Также существует риск разрушения мостов и дорог.
Кирилл Первов заявил, что в случае возникновения экстренной ситуации можно обратиться за помощью в экстренные службы по единому номеру «112».
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