Первый этап Южной широтной магистрали готов на 40%. Посмотрите, как она выглядит

В частности, до конца года предполагается смонтировать путепровод через новую трассу в створе Петербургского шоссе и запустить по нему движение. Напомним, сейчас участок закрыт из-за стройки, машины едут по объездной дороге.
Напомним, Южная широтная магистраль фактически станет дублером южного участка Кольцевой, одновременно взяв на себя потоки, которые сейчас идут через Павловск и Пушкин. Первый этап трассы протяженностью 7 км соединит Волхонское шоссе, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского.
Стройка, которая идет от Сарицкой до Подбельского, подразумевает появление трех развязок: в створе Петербургского шоссе и дважды через железнодорожные пути.
Работы выполняет АО «ВАД» по контракту 2023 года более чем на 20 млрд рублей, в эксплуатацию дорогу введут до конца 2027 года.
Целиком же протяженность Южной широтной магистрали составит 17 км: от первого этапа она пойдет на северо-восток до Металлостроя, а конкретнее — до пересечения Советского проспекта и Петрозаводского шоссе.