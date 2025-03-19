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Первый этап Южной широтной магистрали готов на 40%. Посмотрите, как она выглядит

Журналистам 19 марта продемонстрировали ход строительства Южной широтной магистрали. На данный момент ее первый этап готов почти наполовину.

В частности, до конца года предполагается смонтировать путепровод через новую трассу в створе Петербургского шоссе и запустить по нему движение. Напомним, сейчас участок закрыт из-за стройки, машины едут по объездной дороге.

Напомним, Южная широтная магистраль фактически станет дублером южного участка Кольцевой, одновременно взяв на себя потоки, которые сейчас идут через Павловск и Пушкин. Первый этап трассы протяженностью 7 км соединит Волхонское шоссе, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского.

Стройка, которая идет от Сарицкой до Подбельского, подразумевает появление трех развязок: в створе Петербургского шоссе и дважды через железнодорожные пути.

Работы выполняет АО «ВАД» по контракту 2023 года более чем на 20 млрд рублей, в эксплуатацию дорогу введут до конца 2027 года.

Целиком же протяженность Южной широтной магистрали составит 17 км: от первого этапа она пойдет на северо-восток до Металлостроя, а конкретнее — до пересечения Советского проспекта и Петрозаводского шоссе.