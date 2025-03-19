В Ростове-на-Дону собираются пересмотреть цены на проезд в автобусах

Напомним, ранее плату в общественном транспорте донской столицы меняли в 2023 году. Сейчас проезд в автобусах за наличные стоит 39 рублей, по банковской карте — 36 рублей, по транспортной карте — 34 рубля. В трамваях и троллейбусах пассажиры платят 34 рубля.