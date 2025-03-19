В Ростове-на-Дону собираются пересмотреть цены на проезд в автобусах

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют пересмотреть стоимость проезда на городских маршрутах. Об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня, передает портал «Ростовский городской транспорт».
Журналисты утверждают, что необходимость пересмотра тарифов чиновник объяснил увеличением затрат ростовских АТП: деньги уходят на зарплату водителей, топливо, материалы и запасные части.
Напомним, ранее плату в общественном транспорте донской столицы меняли в 2023 году. Сейчас проезд в автобусах за наличные стоит 39 рублей, по банковской карте — 36 рублей, по транспортной карте — 34 рубля. В трамваях и троллейбусах пассажиры платят 34 рубля.
Добавим, также в Ростове решили сократить выдачу бумажных чеков при оплате проезда.