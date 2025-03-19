Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе прошел концерт, посвященный 11-летию воссоединения полуострова с Россией

В Севастополе прошел концерт ко Дню воссоединения с Россией.

В Севастополе 18 марта прошел концерт «Москва + Севастополь = мы вместе!», посвященный воссоединению полуострова с Россией.

Поздравить жителей полуострова с торжественной датой приехали солисты культбригады «Москонцерта» — почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова и лауреат международных конкурсов, постоянный участник проекта «Романтика романса» Александр Гладков. Участие в мероприятии принимал военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии России под управлением заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева.

Как отметил депутат законодательного собрания города-героя Александр Кулагин, поддержка Москвы в то время, когда полуостров снова стал частью России, всегда была огромна.

«Это самый важный для нас праздник. Поэтому самый дорогой подарок — это “Легендарный Севастополь” в исполнении заслуженных артистов», — подчеркнул Александр Кулагин.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин выразил надежду, что впереди — новые встречи в Севастополе и Москве.

«Мы всегда знали, как жители Севастополя относятся к своей истории, но когда видишь лица людей, которые пришли в Дом офицеров черноморского флота на наш концерт “Москва и Севастополь — мы вместе”, слышишь, как они реагируют на музыку, которую мы и сами любим от всей души — чувствуешь не просто единство с ними, а родство, — отметил Илья Бачурин.