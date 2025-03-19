В Севастополе прошел концерт, посвященный 11-летию воссоединения полуострова с Россией

В Севастополе 18 марта прошел концерт «Москва + Севастополь = мы вместе!», посвященный воссоединению полуострова с Россией.
Поздравить жителей полуострова с торжественной датой приехали солисты культбригады «Москонцерта» — почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова и лауреат международных конкурсов, постоянный участник проекта «Романтика романса» Александр Гладков. Участие в мероприятии принимал военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии России под управлением заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева.
Как отметил депутат законодательного собрания города-героя Александр Кулагин, поддержка Москвы в то время, когда полуостров снова стал частью России, всегда была огромна.
«Это самый важный для нас праздник. Поэтому самый дорогой подарок — это “Легендарный Севастополь” в исполнении заслуженных артистов», — подчеркнул Александр Кулагин.
Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин выразил надежду, что впереди — новые встречи в Севастополе и Москве.
«Мы всегда знали, как жители Севастополя относятся к своей истории, но когда видишь лица людей, которые пришли в Дом офицеров черноморского флота на наш концерт “Москва и Севастополь — мы вместе”, слышишь, как они реагируют на музыку, которую мы и сами любим от всей души — чувствуешь не просто единство с ними, а родство, — отметил Илья Бачурин.