В Севастополе прошел концерт, посвященный 11-летию воссоединения полуострова с Россией

«Мы всегда знали, как жители Севастополя относятся к своей истории, но когда видишь лица людей, которые пришли в Дом офицеров черноморского флота на наш концерт “Москва и Севастополь — мы вместе”, слышишь, как они реагируют на музыку, которую мы и сами любим от всей души — чувствуешь не просто единство с ними, а родство, — отметил Илья Бачурин.