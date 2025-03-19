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В Зеленоградске хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда

Животное перегрызло ствол двенадцатилетнего вяза на Окружной улице.

Источник: газета «Волна»

Власти Зеленоградского округа хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда на Окружной улице. Об этом сообщила муниципальная газета «Волна» в своём телеграм-канале.

Инцидент с деревом произошёл в выходные. Газета отметила, что бобр перегрыз ствол двенадцатилетнего вяза. В понедельник, 17 марта, сотрудники МАУ «Озеленитель» установили защитные ограждения на деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз заменят взрослым саженцем. Его также обнесут металлической сеткой.

«Бобра же решено отловить и вывезти из города в место, где он сможет строить свои плотины вне городских рекреационных зон», — говорится в сообщении.