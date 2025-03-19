В Зеленоградске хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда

Инцидент с деревом произошёл в выходные. Газета отметила, что бобр перегрыз ствол двенадцатилетнего вяза. В понедельник, 17 марта, сотрудники МАУ «Озеленитель» установили защитные ограждения на деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз заменят взрослым саженцем. Его также обнесут металлической сеткой.