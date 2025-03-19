На льду у дамбы появляются тюлени. В этом году им сложно

Балтийская кольчатая нерпа и серый тюлень занесены в Красную книгу. Если вы заметите детенышей ластоногих, не приближайтесь к ним, не трогайте и не пытайтесь кормить — они могут очень испугаться. Лучше тут же позвоните на горячую линию Центра спасения морских млекопитающих: +7 (812) 699−23−99 . Только профессионалы могут оценить состояние животного и оказать необходимую помощь.