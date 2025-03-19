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На льду у дамбы появляются тюлени. В этом году им сложно

У балтийских кольчатых нерп и серых тюленей, живущих в Финском заливе, начался период размножения.

Отдельных животных уже замечают неподалеку от Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, рассказывает и показывает 19 марта Дирекция КЗС в своем канале.

«Из-за аномально теплой зимы и тонкого льда животные столкнулись с нехваткой привычных мест для обустройства лежек и укрытий. Новорожденные щенки нерпы и тюленя особенно уязвимы в первые дни жизни и нуждаются в защите», — отмечается в сообщении.

Балтийская кольчатая нерпа и серый тюлень занесены в Красную книгу. Если вы заметите детенышей ластоногих, не приближайтесь к ним, не трогайте и не пытайтесь кормить — они могут очень испугаться. Лучше тут же позвоните на горячую линию Центра спасения морских млекопитающих: +7 (812) 699−23−99. Только профессионалы могут оценить состояние животного и оказать необходимую помощь.

Вчера Водоканал рассказывал, что на южном побережье Финского залива обнаружили детенышей тюленя и нерпы. Их передали Фонду друзей балтийской нерпы.