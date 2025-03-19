В Кузнецовском Затоне в Уфе два подряд на ночь будут ограничивать движение по одной из улиц

В уфимском микрорайоне Кузнецовском Затоне из-за строительства школы дважды перекроют улицу Просвещения. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об участке между домами № 7 и № 9. Грядущие ограничения движения транспорта связаны со строительством школы. Они будут действовать в следующие периоды:
— 21 марта с 21:00 до 06:00 22 марта;
— 22 марта с 21:00 до 06:00 23 марта.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать перекрытия дороги при планировании поездок.
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