Казахстанских чиновников водят в тюрьмы на экскурсии

Исправительные учреждения и СИЗО они будут посещать на регулярной основе, для профилактики коррупции.
В целях профилактики совершения коррупционных преступлений, а также формирования антикоррупционной культуры и нравственных принципов территориальные департаменты агентства на постоянной основе проводят экскурсии в исправительные учреждения и следственные изоляторы для госслужащих и работников квазигосударственного сектора.
Посещают места не столь отдаленные руководители госорганов, районные главы администраций и их заместители. Им показывают следственные кабинеты, камеры для преступников и места для прогулки заключенных, рассказал Антикор. На сегодняшний день, экскурсии по тюрьмам прошли около 2 тысяч госслужащих Казахстана.