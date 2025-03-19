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Казахстанских чиновников водят в тюрьмы на экскурсии

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Казахстанских чиновников водят в тюрьмы на экскурсии, заявили в Антикоррупционной службе.

Источник: Sputnik

Исправительные учреждения и СИЗО они будут посещать на регулярной основе, для профилактики коррупции.

В целях профилактики совершения коррупционных преступлений, а также формирования антикоррупционной культуры и нравственных принципов территориальные департаменты агентства на постоянной основе проводят экскурсии в исправительные учреждения и следственные изоляторы для госслужащих и работников квазигосударственного сектора.

отметил Данияр Бигайдаров

Посещают места не столь отдаленные руководители госорганов, районные главы администраций и их заместители. Им показывают следственные кабинеты, камеры для преступников и места для прогулки заключенных, рассказал Антикор. На сегодняшний день, экскурсии по тюрьмам прошли около 2 тысяч госслужащих Казахстана.