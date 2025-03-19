Казахстанских чиновников водят в тюрьмы на экскурсии

Посещают места не столь отдаленные руководители госорганов, районные главы администраций и их заместители. Им показывают следственные кабинеты, камеры для преступников и места для прогулки заключенных, рассказал Антикор. На сегодняшний день, экскурсии по тюрьмам прошли около 2 тысяч госслужащих Казахстана.