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Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. С 20 марта по начало июня на трассу между Алуштой и Ялтой вместо троллейбусов на маршрут выйдут автобусы. Это связано с большим ремонтом и расширением полосности трассы между этими двумя курортными городами Южнобережья. Информацию РИА Новости Крым подтвердил директор «Крымтроллейбуса» Олег Билычук.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с многочисленными обращениями подрядчика из-за большого объема работ, которые в связи с грядущим столетием МДЦ “Артек” ускоряются, движение троллейбусов закроем с 20 марта», — сказал он.

По словам Билычука, графики движения автобусов, заменяющих 53 маршрут троллейбуса, будут опубликованы в самое ближайшее время. Новшество не создаст неудобств пассажирам, уверены на транспортном предприятии.

«Будем работать в две смены. По автобусам будут сохранены все льготные категории и ценовая политика троллейбусов. Билеты на автобусный аналог 53 маршрута будут продаваться в троллейбусных кассах, посадка организована на конечных станциях троллейбуса в Ялте и Алуште», — уточнил Олег Билычук.

«Крымтроллейбус», понимая неожиданность новшеств для пассажиров, готовы к жалобам и предложениям и обещают обеспечить максимальный комфорт для всестороннего удобства крымчан и туристов.

Директор предприятия отметил, что ни один из водителей троллейбусов не будет отправлен в отпуск, всех их перераспределят на другие маршруты до окончания ремонта и установления новой контактной сети на обновленном участке междугородней трассы между Ялтой и Алуштой.