Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой

«В связи с многочисленными обращениями подрядчика из-за большого объема работ, которые в связи с грядущим столетием МДЦ “Артек” ускоряются, движение троллейбусов закроем с 20 марта», — сказал он.
По словам Билычука, графики движения автобусов, заменяющих 53 маршрут троллейбуса, будут опубликованы в самое ближайшее время. Новшество не создаст неудобств пассажирам, уверены на транспортном предприятии.
«Будем работать в две смены. По автобусам будут сохранены все льготные категории и ценовая политика троллейбусов. Билеты на автобусный аналог 53 маршрута будут продаваться в троллейбусных кассах, посадка организована на конечных станциях троллейбуса в Ялте и Алуште», — уточнил Олег Билычук.
«Крымтроллейбус», понимая неожиданность новшеств для пассажиров, готовы к жалобам и предложениям и обещают обеспечить максимальный комфорт для всестороннего удобства крымчан и туристов.
Директор предприятия отметил, что ни один из водителей троллейбусов не будет отправлен в отпуск, всех их перераспределят на другие маршруты до окончания ремонта и установления новой контактной сети на обновленном участке междугородней трассы между Ялтой и Алуштой.