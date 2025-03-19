Пропавшую в Ачинске 15-летнюю Дарью Васинееву нашли в соседнем городе

«Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой», — говорит на записи пропавшая.