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Мигрантов фиктивно регистрировали в Северном микрорайоне Воронежа

В Воронеже полицейские завели уголовное дело на 46-летнюю жительницу Северного микрорайона города, которая фиктивно поставила на учет около 30 иностранцев.

Как рассказали в пресс-службе полиции, женщина ранее уже была судима. Правоохранители установили, что с января по октябрь прошлого года она за деньги регистрировала в своей квартире, расположенной на Бульваре Победы, приезжих из сопредельных государств. При этом фактически в квартире они не проживали, а родственники женщины, также прописанные на этой жилплощади, даже не догадывались о ее действиях. После задержания женщина признала свою вину.

Уголовное дело на нее возбуждено по статье 322.3 УК РФ — Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Подозреваемая находится сейчас под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — пять лет лишения свободы.