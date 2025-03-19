Мигрантов фиктивно регистрировали в Северном микрорайоне Воронежа

Как рассказали в пресс-службе полиции, женщина ранее уже была судима. Правоохранители установили, что с января по октябрь прошлого года она за деньги регистрировала в своей квартире, расположенной на Бульваре Победы, приезжих из сопредельных государств. При этом фактически в квартире они не проживали, а родственники женщины, также прописанные на этой жилплощади, даже не догадывались о ее действиях. После задержания женщина признала свою вину.