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Резкое снижение видимости ожидается на трассах в Ростовской области

Водителей Ростовской области попросили быть осторожными при ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

Ухудшение видимости на дорогах Ростовской области возможно во время мокрого снега и дождя. Об этом 19 марта водителей предупреждают в региональном управлении Госавтоинспекции.

Автовладельцев просят быть предельно осторожными. Лучше снижать скорость движения на опасных участках и на скользкой трассе, также необходимо постоянно следить за дистанцией.

При маневрах нужно избегать резких поворотов и торможений. Особое внимание требуется вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. Не лишним будет также следить за прогнозом погоды.

Напомним, осадки с мокрым снегом местами уже прошли в разных территориях Ростовской области прошедшей ночью и утром.