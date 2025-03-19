Резкое снижение видимости ожидается на трассах в Ростовской области

Ухудшение видимости на дорогах Ростовской области возможно во время мокрого снега и дождя. Об этом 19 марта водителей предупреждают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Автовладельцев просят быть предельно осторожными. Лучше снижать скорость движения на опасных участках и на скользкой трассе, также необходимо постоянно следить за дистанцией.
При маневрах нужно избегать резких поворотов и торможений. Особое внимание требуется вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. Не лишним будет также следить за прогнозом погоды.
Напомним, осадки с мокрым снегом местами уже прошли в разных территориях Ростовской области прошедшей ночью и утром.