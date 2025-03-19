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В Калининграде фонтаны начали готовить к запуску

Оборудование включат 1 мая.

Источник: Клопс

В Калининграде фонтаны готовят к запуску. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

«Основная сейчас работа — это помывка, чтобы чаши были чистые, красивые. Стандартно фонтаны запускаем 1 мая», — рассказал директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.

Внутреннее оборудование фонтанов снимают на зиму. Подрядчик проверяет, что необходимо заменить или докупить, и после этого приступает к монтажу. Эти работы длятся две недели — с 10 по 25 апреля.

В прошлом году заработали два обновлённых фонтана: у стадиона «Балтика» и около Дома искусств.