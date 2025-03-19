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У уфимской улицы Пугачева на склоне реки Белой может появиться новый квартал

В Уфе на склоне реки Белой у улицы Пугачева начнут проектировать квартал.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы разрешили разработать проекта планировки нового квартала, ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, проектируемой улицей, переулком Некрасова и створом улицы Академика Ураксина. Постановление об этом опубликовали на официальном сайте мэрии.

Площадь проектирования составит 29,4 гектара. Территория относится к зоне смешанной жилой застройки, где могут появиться дома различной этажности и типологии. В настоящее здесь находятся в основном частные дома. Согласно Генплану, в квартале предусмотрено строительство школ и детских садов. Улицы Софьи Перовской, Кавказская и проектируемая улица станут магистральными.

Однако основная проблема будущей застройки — сложный рельеф и неустойчивые грунты. Дело в том, что участок расположен на склоне долины реки Белой, где поверхность осложнена оврагами, оползнями, провалами и воронками. Рельеф уклоняется в сторону водоема, а абсолютные отметки земной поверхности варьируются от 91 до 173 метров по балтийской системе высот. Строительство на такой территории потребует сложной и дорогостоящей инженерной подготовки. Исполнителю проекта придется провести детальные инженерно-геологические изыскания.

Согласованную документацию по планировке участка представят на рассмотрение городскому градостроительному совету.

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