У уфимской улицы Пугачева на склоне реки Белой может появиться новый квартал

Власти Уфы разрешили разработать проекта планировки нового квартала, ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, проектируемой улицей, переулком Некрасова и створом улицы Академика Ураксина. Постановление об этом опубликовали на официальном сайте мэрии.
Площадь проектирования составит 29,4 гектара. Территория относится к зоне смешанной жилой застройки, где могут появиться дома различной этажности и типологии. В настоящее здесь находятся в основном частные дома. Согласно Генплану, в квартале предусмотрено строительство школ и детских садов. Улицы Софьи Перовской, Кавказская и проектируемая улица станут магистральными.
Однако основная проблема будущей застройки — сложный рельеф и неустойчивые грунты. Дело в том, что участок расположен на склоне долины реки Белой, где поверхность осложнена оврагами, оползнями, провалами и воронками. Рельеф уклоняется в сторону водоема, а абсолютные отметки земной поверхности варьируются от 91 до 173 метров по балтийской системе высот. Строительство на такой территории потребует сложной и дорогостоящей инженерной подготовки. Исполнителю проекта придется провести детальные инженерно-геологические изыскания.
Согласованную документацию по планировке участка представят на рассмотрение городскому градостроительному совету.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.