У уфимской улицы Пугачева на склоне реки Белой может появиться новый квартал

Однако основная проблема будущей застройки — сложный рельеф и неустойчивые грунты. Дело в том, что участок расположен на склоне долины реки Белой, где поверхность осложнена оврагами, оползнями, провалами и воронками. Рельеф уклоняется в сторону водоема, а абсолютные отметки земной поверхности варьируются от 91 до 173 метров по балтийской системе высот. Строительство на такой территории потребует сложной и дорогостоящей инженерной подготовки. Исполнителю проекта придется провести детальные инженерно-геологические изыскания.