«Аэрофлот» увеличивает частоту авиарейсов между Минском и Москвой

В пресс-службе авиакомпании сказали о добавлении дополнительного ежедневного рейса Москва-Минск с 30 марта. При этом авиакомпанией по направлению будет выполняться до пяти полетов в сутки. А еще с 19 мая «Аэрофлот» добавит в расписание шестой ежедневный рейс. В разгар активного сезона, с 30 июня, появится и седьмой ежедневный рейс.