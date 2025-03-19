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«Аэрофлот» увеличивает частоту авиарейсов между Минском и Москвой

Крупная российская авиакомпания увеличивает частоту полетов Минск-Москва.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском, передает БелТА.

В пресс-службе авиакомпании сказали о добавлении дополнительного ежедневного рейса Москва-Минск с 30 марта. При этом авиакомпанией по направлению будет выполняться до пяти полетов в сутки. А еще с 19 мая «Аэрофлот» добавит в расписание шестой ежедневный рейс. В разгар активного сезона, с 30 июня, появится и седьмой ежедневный рейс.

— В июле и августе «Аэрофлот» будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между Москвой и Минском, что на 17% больше, чем летом 2024 года, — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что высокая частота рейсов между Москвой и Минском обеспечит планирование и удобные стыковки в аэропорту Шереметьево с рейсами группы «Аэрофлот» по России и за границу.

Вообще, за 2024-й направление Москва — Минск вошло в топ-5 международных направлений «Аэрофлота» по числу перевезенных пассажиров. За год было перевезено 454 тысяч пассажиров, что на 32% больше, чем в 2022-м.

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