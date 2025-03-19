СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.