СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

БАРНАУЛ, 19 мар — РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по региону.
«В соцмедиа опубликовано обращение жительницы города Барнаула, в котором сообщается, что в детском саду к ее шестилетнему ребенку со стороны воспитателя применялись ненадлежащие меры воспитательного характера. При этом сотрудник детского учреждения не понес какого-либо наказания, кроме увольнения», — говорится в сообщении.
Следственный комитет по Алтайскому краю зарегистрировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.