Умерла одна из старейших сотрудниц Воронежского госуниверситета

Училась здесь, а потом работала. Роза Владимировна родилась в 1940 году. После школы поступила в вуз, где вошла в число первых выпускников экономического факультета. Затем — в 1985 году — женщина стала одним из преподавателей, основавших новую кафедру, которой затем и посвятила три десятка преподавательской и научной деятельности.