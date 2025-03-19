Умерла одна из старейших сотрудниц Воронежского госуниверситета

Училась здесь, а потом работала. Роза Владимировна родилась в 1940 году. После школы поступила в вуз, где вошла в число первых выпускников экономического факультета. Затем — в 1985 году — женщина стала одним из преподавателей, основавших новую кафедру, которой затем и посвятила три десятка преподавательской и научной деятельности.
«Роза Владимировна преподавала многие дисциплины, связанные с применением информационных технологий в экономике. С интересом занималась и научной деятельностью в данном направлении», — отмечают в ВГУ.
А в выходные скончался заведующий лабораторией ядерной физики вуза Владимир Двуреченский. Мужчине было 69 лет. Он посвятил свою жизнь развитию науки и техники.