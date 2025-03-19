Ученики еще 10 школ Красноярска будут питаться по-домашнему

Такое решение приняли руководители образовательных учреждений. Примером для них стали 25 школ Красноярска, где уже работают собственные пищеблоки, сообщает мэрия.
Директор гимназии № 11 Наталья Шугалей поясняет, что родители попросили убрать из меню буфетную продукцию, и в результате дети стали есть комплексные завтраки и обеды, что положительно сказалось на качестве их питания.
Родители учеников отмечают улучшение качества еды. Например, мама третьеклассницы Юлия Сапожникова делится, что ее дочери все нравится, особенно овсяная каша на завтрак.
Заведущая школьной столовой Светлана Давидович рассказала, что по результатам опроса учеников и родителей, среди любимых блюд выделились пюре с котлетой, творожный пудинг, плов с курицей и макароны с сыром.
Этим летом в гимназии проведут капремонт пищеблока, а к следующему учебному году закупят новое технологическое оборудование.