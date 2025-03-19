Спасатели Уфы дали советы, как готовиться к «большой воде»

По данным ведомства, каждую весну в Уфе разливаются реки. Не всегда половодье наносит серьезный ущерб, но это не значит, что к нему не нужно готовиться.
Что следует делать жителям прибрежных районов:
- поднимаем с подвальных и нижних этажей ценные вещи и мебель на верхние;
- подготавливаем плавсредства, «тревожный чемоданчик» на каждого члена семьи на случай эвакуации;
- делаем запас продуктов питания и воды, упаковываем деньги и документы в герметичные пакеты;
- пожилых, маломобильных родственников, маленьких детей, беременных женщин на время половодья перевозим в безопасное место;
- перегоняем домашний скот на незатапливаемые участки;
- очищаем выгребные ямы.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Архангельском районе Башкирии эвакуируют жителей еще одной деревни.