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Спасатели Уфы дали советы, как готовиться к «большой воде»

Спасатели управления гражданской защиты Уфы рассказали, как готовиться к половодью, когда «большая вода» уже рядом.

Источник: Башинформ

По данным ведомства, каждую весну в Уфе разливаются реки. Не всегда половодье наносит серьезный ущерб, но это не значит, что к нему не нужно готовиться.

Что следует делать жителям прибрежных районов:

  • поднимаем с подвальных и нижних этажей ценные вещи и мебель на верхние;
  • подготавливаем плавсредства, «тревожный чемоданчик» на каждого члена семьи на случай эвакуации;
  • делаем запас продуктов питания и воды, упаковываем деньги и документы в герметичные пакеты;
  • пожилых, маломобильных родственников, маленьких детей, беременных женщин на время половодья перевозим в безопасное место;
  • перегоняем домашний скот на незатапливаемые участки;
  • очищаем выгребные ямы.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Архангельском районе Башкирии эвакуируют жителей еще одной деревни.