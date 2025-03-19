В каких заповедных местах Ставрополья необходимо обязательно побывать

Желаете отдохнуть от шума больших городов, насладиться тишиной заповедных мест, чистым воздухом, уединиться с природой или на несколько дней превратиться в члена «водяного общества» вслед за Маяковским, Толстым и Шаляпиным? Тогда вам дорога на Ставрополье, поближе к курортам Кавказских Минеральных Вод. Здесь и сельский туризм, и экофермы с экзотическими животными, шикарная рыбалка и лечебные минеральные воды и, конечно, гастро- и энотуризм. Ставропольский край традиционно входит в десятку самых посещаемых регионов в стране. Только в прошлом году его посетили около 9,5 млн туристов. Чем привлекает Ставрополье отдыхающих, — в карточках «Газеты.Ru».