Омск оказался в зоне риска по клещевому энцефалиту

Наибольшую угрозу заражения КВЭ несут природные биотопы, а также профессии, связанные с работой на открытом воздухе, такие как сельское хозяйство, лесозаготовка, геология и другие. В 2024 году первые укусы клещей были зафиксированы в Омске и области с 6 апреля.