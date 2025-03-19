Омск оказался в зоне риска по клещевому энцефалиту

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что 16 муниципальных образований региона, включая 15 районов и город Омск, являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Это опасное вирусное заболевание поражает центральную нервную систему и передается через укусы зараженных клещей. Сезон активности клещей традиционно начинается весной и продолжается до осени.
Наибольшую угрозу заражения КВЭ несут природные биотопы, а также профессии, связанные с работой на открытом воздухе, такие как сельское хозяйство, лесозаготовка, геология и другие. В 2024 году первые укусы клещей были зафиксированы в Омске и области с 6 апреля.
Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать меры неспецифической защиты, включая использование защитной одежды и репеллентов, а также пройти вакцинацию. В Омской области на данный момент против клещевого вирусного энцефалита привито более 11 тысяч человек.
Вакцинация проводится по основной или экстренной схемам в государственных и частных медицинских учреждениях. Получившие полный курс вакцинации и ревакцинацию считаются привитыми и защищены от заболевания.