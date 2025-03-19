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В Омске мэрия запустила масштабный опрос о допустимости самокатов

Горожанам предлагают ответить на целый ряд вопросов.

Источник: Om1 Омск

На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» стартовал опрос, посвящённый кикшерингу в Омске. Горожанам предлагают высказать своё мнение об удобстве и безопасности электросамокатов.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Вопросы касаются личного опыта использования средств индивидуальной мобильности, их восприятия и возможных сложностей. Также участникам предлагают оценить уровень безопасности электросамокатов и предложить меры по улучшению ситуации.

Результаты опроса помогут специалистам доработать систему кикшеринга, чтобы сделать её удобнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Пресс-служба мэрии сообщила, что проголосовать и высказать своё мнение по предложенным вопросам (а их там сильно больше, чем один) могут все омичи от 18 лет по ссылке.