Будет как в Москве: в Калининграде электросамокатам присвоят регистрационные знаки

Такие меры нужны для того, чтобы идентифицировать пользователя в случае нарушения ПДД и применить к нему санкции. Сообщать о неправильном поведении самокатчиков горожане смогут через специальный чат-бот. Отслеживать нарушителей будут и через камеры.