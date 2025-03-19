Будет как в Москве: в Калининграде электросамокатам присвоят регистрационные знаки

В Калининграде электросамокатам присвоят регистрационные знаки. Об этом «Клопс» сообщил глава комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса администрации Антон Романов.
Такие меры нужны для того, чтобы идентифицировать пользователя в случае нарушения ПДД и применить к нему санкции. Сообщать о неправильном поведении самокатчиков горожане смогут через специальный чат-бот. Отслеживать нарушителей будут и через камеры.
«Мы прорабатываем размещение регистрационных знаков на СИМ совместно с операторами, чтобы также повысить [эффективность] мероприятий по недопущению правонарушений при аренде самоката», — отметил Романов.
Подобные знаки применяют сегодня на прокатных самокатах, например, в Москве. Окружающие отчётливо видят цифры и в случае чего могут пожаловаться на поведение конкретного водителя.
Сейчас на калининградских арендных самокатах данные транспортного средства практически не видны.
Аварии на тротуарах в областном центре периодически случаются. Иногда дело заканчивается плохо. Например, дело 19-летнего электросамокатчика, который сбил пенсионерку на проспекте Мира, передали в суд.