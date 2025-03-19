В Челябинской области начнутся выплаты пострадавшим от паводка жителям

Губернатор напомнил, что на подобные случаи в регионе разработан комплекс мер. И первая из них — единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. Затем уже оказывается помощь в зависимости от степени нанесенного урона имуществу — например, в случае частичной или полной его утраты, выплаты на ремонт, владельцам садовых помещений.