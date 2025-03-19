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В Челябинской области начнутся выплаты пострадавшим от паводка жителям

Алексей Текслер во время заседания оперативного штаба назвал первоочередной задачу помощи людям, кого коснулись паводки.

Губернатор напомнил, что на подобные случаи в регионе разработан комплекс мер. И первая из них — единовременные выплаты в 20 тысяч рублей. Затем уже оказывается помощь в зависимости от степени нанесенного урона имуществу — например, в случае частичной или полной его утраты, выплаты на ремонт, владельцам садовых помещений.

«Понятно, что всё, что касается выплат в части потери имущества и необходимости проведения ремонтных работ, должна работать муниципальная комиссия. Главам сейчас обозначил, что такие комиссии созданы, соответственно, идет их обучение. Я прошу все профильные службы к этому подключиться. По моему поручению вчера министерство социальных отношений направило людей», — цитирует Алексея Текслера пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор подчеркнул присутствующим, что помощь пострадавшим должна быть на особом контроле. Это, по его словам, первоочередная задача. Алексей Текслер также поставил задачу начать в ближайшее время первые единовременные выплаты.