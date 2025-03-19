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Оман и Черногория продлили безвизовый режим с Казахстаном

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Оман и Черногория продлили безвизовый режим с Казахстаном, сообщили в МИД республики.

Источник: Sputnik.kz

Черногория продлила безвизовый режим для казахстанцев до 31 декабря 2025 года.

Эта мера открывает новые возможности для казахстанцев, планирующих туристические и деловые поездки в Черногорию, а также способствует укреплению двустороннего сотрудничества.

отметили в МИД

Оман увеличил срок безвизового пребывания для граждан Казахстана с 14 до 30 дней.

При этом, безвизовый режим не дает права на трудоустройство, обучение и постоянное проживание в стране. Единственная цель — туризм.

Также 19 марта заработал безвизовый режим между Казахстаном и Марокко.