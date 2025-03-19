Как будут отдыхать казахстанские школьники на весенних каникулах

Особое внимание будет уделяться безопасности, ведь важно, чтобы школьники чувствовали себя защищёнными не только дома, но и на улице. Подготовлены рекомендации по профилактике дорожно-транспортных происшествий, пожарной безопасности и кибербезопасности.