Минтуризма планирует открыть бутик «Хохлома» в Нижнем Новгороде

Сергей Яковлев с такой оценкой не согласился, сказав, что такого в России еще никто не делал — чтобы «на главной площади страны появился главный символ страны». Он рассказал, что в ближайшие несколько недель аналогичный салон, но в меньших масштабах, откроют в Нижнем Новгороде. Где именно, он не уточнил, сказав только, что это будет недалеко от нижегородского кремля.