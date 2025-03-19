Умер Евгений Петриченко, новороссийский боксер

Умер новороссийский боксер Евгений Петриченко. Спортсмена не стало на 55-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса Новороссийска.
Евгений Петриченко в 17 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса и стал чемпионом международного турнира в Венесуэле. В 1990 году победил на первенстве СССР в Казахстане.
В 1996 год Евгений Петриченко был кандидатом в сборную России на Олимпийские игры в Атланте. В сборной СССР и России участвовал в международных турнирах. Спортсмен завоевал медали на состязаниях в Румынии, Германии и Турции.
«Евгений Петриченко навсегда останется в памяти своих коллег, друзей и поклонников спорта как человек, который вдохновлял своим трудом, упорством и стремлением к победе. Его достижения — пример для настоящих и будущих поколений спортсменов», — сказали в Федерации бокса Новороссийска.