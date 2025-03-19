Госдума приняла проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры.
Кроме того, статус ветерана боевых действий распространят на сотрудников Следственного комитета, отражавших вооруженное вторжение ВСУ на территорию России и вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение статусом боевых действий бойцов в Курской области позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
Ранее Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы СВО смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Зимой этого года российское правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение.