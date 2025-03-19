В Иркутске 18 марта стал самым теплым днем за 95 лет

В Иркутске 18 марта 2025 года стало самым теплым днем за последние 95 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре. Максимальная суточная температура составила +11,9 градуса.
— Вынос тёплой воздушной массы с территории Казахстана и западной Сибири стал причиной значительного потепления. Пик потепления ожидается 19−20 марта, когда днем воздух будет разогреваться до +15, — поделились в метеобюро.
На западе Иркутской области воздух прогреется аж до +20 градусов. Но такое аномальное тепло продержится всего несколько дней. Затем уже в апреле нас ждут суточные температуры на 1−2 градуса выше нормы.