Витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию

В Витебске женщина купила деликатесных морепродуктов на 1200 рублей, но пришлось идти в милицию. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Так, 41-летняя витебчанка в феврале в популярной соцсети наткнулась на страничку сообщества по продаже морепродуктов. По ссылке она перешла в другой мессенджер, где предлагались рыбные деликатесы по привлекательным ценам. Продавец потребовал полную предоплату, и женщина перевела свыше 1200 белрублей. Только спустя несколько дней белоруска поняла, что купленная ею рыба не существует, поэтому она обратилась в милицию.
Точно также несуществующую рыбу купили и другие жители Витебска. Например, 55-летняя бухгалтер сделала заказ на 125 белрублей. А 33-летний витебчанин за деликатесы, которые так и не довелось попробовать, перечислил 130 белрублей.
Старший оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности майор милиции Ксения Березовская посоветовала белорусам не осуществлять «слепые» покупки в социальных сетях. Если же иначе приобрести товар нельзя, то обязательно следует тщательно проверить продавца: связаться по телефону, расспросить подробности, попросить отправку курьером или наложенным платежом, оговорить возможность возврата.
Тем временем новое мошенничество распространяется якобы от имени гендиректора «Белтелекома».
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