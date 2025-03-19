Витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию

Так, 41-летняя витебчанка в феврале в популярной соцсети наткнулась на страничку сообщества по продаже морепродуктов. По ссылке она перешла в другой мессенджер, где предлагались рыбные деликатесы по привлекательным ценам. Продавец потребовал полную предоплату, и женщина перевела свыше 1200 белрублей. Только спустя несколько дней белоруска поняла, что купленная ею рыба не существует, поэтому она обратилась в милицию.