Ответы на кроссворд от 20 марта 2025: интересные факты про Международный день счастья

2. Уровень

Несмотря на различия в общем уровне богатства стран, например, ВВП на душу населения, уровень счастья в обществе остается относительно стабильным, если сохраняется неравенство в доходах. Этот феномен, известный как «парадокс Истерлина», был выявлен Ричардом Истерлином в 1970-х годах. Его исследования показали, что богатство страны слабо связано с самооценкой счастья ее граждан. Это наблюдение дало толчок развитию «экономики счастья», хотя последующие исследования показали, что парадокс не всегда подтверждается при сравнении разных стран в один и тот же период времени.