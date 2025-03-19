В Беларуси портал «Е-Паслуга» будет выдавать электронные визы

Стало известно, что в Беларуси будут выдаваться электронные визы, сообщила БелТА.
Услуга будет выполняться порталом «Е-Паслуга» с 20 марта. Электронную въездную визу в страну смогут получить физические лица — нерезиденты Республики Беларусь.
— Проект реализован совместно с МИД и предоставит возможность заказа и получения на электронном портале въездной визы в Беларусь в электронном виде, — прокомментировала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.
Чтобы получить электронную визу пользователю нужно будет пройти нестрогую аутентификацию, используя логин и пароль или внешние сервисы аутентификации. После получателю придет уведомление о выдаче электронной визы и pdf-файл с электронной визой по форме, утвержденной визовыми правилами.
Подробная информация — в мобильном приложении «Е-Паслуга».
Напомним, ранее безвизовый режим въезда в Беларусь был продлен для граждан 38 стран Европы до 31 декабря 2025 года.
А союзный безвиз Беларуси и России начал действовать с 11 января 2025 года.
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