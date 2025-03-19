В Беларуси портал «Е-Паслуга» будет выдавать электронные визы

Чтобы получить электронную визу пользователю нужно будет пройти нестрогую аутентификацию, используя логин и пароль или внешние сервисы аутентификации. После получателю придет уведомление о выдаче электронной визы и pdf-файл с электронной визой по форме, утвержденной визовыми правилами.