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В Беларуси портал «Е-Паслуга» будет выдавать электронные визы

В Беларуси будут выдавать электронные визы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси будут выдаваться электронные визы, сообщила БелТА.

Услуга будет выполняться порталом «Е-Паслуга» с 20 марта. Электронную въездную визу в страну смогут получить физические лица — нерезиденты Республики Беларусь.

— Проект реализован совместно с МИД и предоставит возможность заказа и получения на электронном портале въездной визы в Беларусь в электронном виде, — прокомментировала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

Чтобы получить электронную визу пользователю нужно будет пройти нестрогую аутентификацию, используя логин и пароль или внешние сервисы аутентификации. После получателю придет уведомление о выдаче электронной визы и pdf-файл с электронной визой по форме, утвержденной визовыми правилами.

Подробная информация — в мобильном приложении «Е-Паслуга».

Напомним, ранее безвизовый режим въезда в Беларусь был продлен для граждан 38 стран Европы до 31 декабря 2025 года.

А союзный безвиз Беларуси и России начал действовать с 11 января 2025 года.

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