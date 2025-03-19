Дочь Брюса Уиллиса заявила, что у тяжелобольного актера сейчас все отлично

В июле тот же сайт написал, что основную заботу об Уиллисе взяла на себя его жена, но в его жизни постоянно присутствует и Дэми Мур, которая поклялась не оставлять его, и появляется в доме актера не реже, чем раз в неделю. Сама актриса подтверждает это — в частности, в интервью Variety, вышедшем в феврале 2025 года. «Мы всегда будем семьей — просто в другой форме. Для меня даже вопроса такого никогда не стояло. Я прихожу, потому что так мы ведем себя с теми, кого любим», — объясняла первая жена Брюса Уиллиса, которая была с ним в браке с 1987 по 1998 год (официально они развелись в 2000-м).