Дочь Брюса Уиллиса заявила, что у тяжелобольного актера сейчас все отлично

Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет. В последние два года он вынужденно ведет крайне уединенный образ жизни. После того, как в 2023-м актеру поставили диагноз «фронтотемпоральная деменция», он практически не выходит на публику, а о состоянии «крепкого орешка» мы узнаем только из соцсетей и интервью его жен, бывшей и нынешней, а также трех дочерей. «Газета.Ru» — о том, как живет Брюс Уиллис в последнее время.
19 марта Брюс Уиллис отмечает 70-летие. ~Еще в марте 2024-го его близкие предполагали, что этот день рождения будет для него последним из-за прогрессирующей болезни.~ Однако он остается в стабильном состоянии, хотя действенного лекарства от фронтотемпоральной деменции, которой страдает знаменитый актер, нет — и со временем Уиллису будет становиться только хуже.
~В 2022 году семья звезды «Крепкого орешка» объявила, что актер отходит от дел из-за проблем со здоровьем~ — у него была выявлена афазия, то есть дисфункция участка коры головного мозга, из-за которой он частично утрачивал способность говорить и понимать речь других людей. Сообщение было опубликовано от лица нынешней жены Брюса Уиллиса, модели Эммы Хеминг Уиллис, и их двух дочерей, Мейбл и Эвелин, — а также от имени его бывшей супруги Дэми Мур и их трех дочерей, Румер, Скаут и Талулы. Все они с тех пор регулярно извещали общественность, как чувствует себя Брюс Уиллис.
Однако новости были плохими. В феврале 2023 года Эмма Хеминг Уиллис опубликовала новое заявление — ~она рассказала, что у актера диагностирована фронтотемпоральная деменция.~ «К несчастью, проблемы с коммуникацией — это всего лишь один из симптомов, с которыми сталкивается Брюс. И хотя это очень болезненно, для нас облегчение — получить, наконец, ясный диагноз», — заявила она.
В тот же день от лица Уиллисов появилось обращение на сайте Ассоциации фронтотемпоральной дегенерации — в нем говорилось, что семья актера будет привлекать внимание общественности к проблемам людей, страдающих от этого вида деменции. Жены (нынешняя и бывшая) и дочери также поблагодарили людей за сочувствие, понимание и уважение к звезде «Крепкого орешка».
«Брюс всегда умел радоваться жизни и помогал всем, кого он знал, делать то же самое. Для нас было очень важно, что его умение заботиться о других эхом отозвалось нам. Мы были потрясены потоком любви, который вы направили на нашего мужа, отца и друга в это трудное время», — заявили Эмма Хеминг Уиллис, Дэми Мур и пять дочерей актера.
~С тех пор Брюс Уиллис крайне редко бывает на публике.~ Одним из таких моментов стала его поездка в Диснейленд в Калифорнии в июне 2023 года — с женой и младшими детьми. Видео, на котором актер скатывается с горки на аттракционе с одной из дочерей, выложила в соцсети Эмма Хеминг Уиллис. В коротком ролике видно, что актер придерживал рукой дочь, сидя рядом с ней в вагончике аттракциона, и советовал девушке быть повнимательнее. «Думаю, мы скатимся еще раз», — говорил он.
«Сейчас моего отца точно можно найти на первом этаже дома, где-то на открытом пространстве кухни-столовой-гостиной, или в своем кабинете. К счастью, деменция не повлияла на его мобильность», — рассказывала летом 2023-го дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Талула в эссе для Vogue. В то время ей было 29 лет, она как раз поборола нервную анорексию, но у нее было диагностировано пограничное расстройство личности — на этом фоне девушка узнала о болезни отца и начала делать «тонны фотографий», навещая его, и сохранять все голосовые сообщения актера.
~Осенью 2023-го Эмма Хеминг Уиллис, которая взяла на себя заботу о муже, призналась в шоу Today, что артист, возможно, не понимает, что с ним происходит.~ Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, она сказала: «Это трудно понять». При этом бывшая модель рассказала, что иметь дело с деменцией тяжело всем — и самому пациенту, и его близким. Жена актера не стала скрывать, что для нее забота о супруге — выход из зоны комфорта, а для дочерей, родившихся в 2012 и 2014 годах, — жизненный урок. «Я думаю, у моих детей в любом случае все будет хорошо [в плане здоровья]. Хочу сказать, что это многому их учит. И заботиться, и любить. Честно говоря, несмотря на всю печаль, это прекрасно», — отметила Эмма Хеминг Уиллис.
В то же время режиссер и продюсер Гленн Гордон Кэрон — создатель сериала «Детективное агентство “Лунный свет”, в котором в 80-е дебютировал в главной роли Брюс Уиллис, — рассказывал Page Six, что актер “не полностью владеет речью”. “Раньше он читал запоем — хотя не хотел, чтобы об этом знали, — сейчас совсем не читает. Все, что связано с языком, ему теперь недоступно. И все же это тот же Брюс”, — признавался кинематографист. Он также отмечал, что, по его ощущениям, при встрече актер помнит, кто он такой, лишь первую минуту.
Источники таблоидов еще в прошлом году утверждали, что состояние актера ухудшается. ~В марте 2024-го портал InTouch со ссылкой на знакомого семьи сообщил, что Брюс Уиллис потерял в весе и не испытывает интереса к пище — и это выглядит тревожно, как будто болезнь в финальной стадии.~
В июле тот же сайт написал, что основную заботу об Уиллисе взяла на себя его жена, но в его жизни постоянно присутствует и Дэми Мур, которая поклялась не оставлять его, и появляется в доме актера не реже, чем раз в неделю. Сама актриса подтверждает это — в частности, в интервью Variety, вышедшем в феврале 2025 года. «Мы всегда будем семьей — просто в другой форме. Для меня даже вопроса такого никогда не стояло. Я прихожу, потому что так мы ведем себя с теми, кого любим», — объясняла первая жена Брюса Уиллиса, которая была с ним в браке с 1987 по 1998 год (официально они развелись в 2000-м).
Правда, тот же источник InTouch утверждал, что актер уже не узнает бывшую жену и мать его трех старших дочерей. По словам собеседника издания, у Брюса Уиллиса «бывают хорошие дни, а бывают и плохие». «У него нарушение речи, и он практически не говорит. Его семья чувствует, что он говорит, что ему нужно — по взгляду», — рассказывал собеседник таблоида.
Признаки фронтотемпоральной деменции жена Брюса Уиллиса заметила задолго до постановки диагноза — но не приняла их во внимание. Об этом 46-летняя Эмма Хеминг Уиллис рассказывала в интервью изданию Town&Country, вышедшем в октябре прошлого года. Говоря о том, что болезнь лишает человека способности ходить, мыслить и принимать решения, жена актера сказала: «В случае Брюса все началось с языка».
~Эмма Хеминг Уиллис напомнила, что в детстве актер страдал от заикания — и преодолеть его ему помогли занятия в театральной студии, однако полностью от этого дефекта речи Брюс Уиллис не избавился.~ «Брюс всегда заикался, просто он хорошо умел это скрывать. Когда его язык стал меняться, казалось, что это тоже относится к заиканию, просто Брюс такой», — призналась бывшая модель. Она отмечала, что фронтотемпоральная деменция «шепчет, а не кричит» — и нельзя сказать, в какой момент «Брюс закончился, и его начала захватывать болезнь».
Эмма Хеминг Уиллис остается сегодня главным человеком, который заботится об актере, хотя его дочери Румер, Стаут и Талула, равно как и Дэми Мур, регулярно выкладывают в соцсети фотографии и ролики с отцом и всей «смешанной» семьей.
«Семья относится с уважением к тому, как я смотрю за ним, они очень поддерживают меня. Если мне нужно выпустить пар, если мне нужно поплакать, если мне нужно позлиться — потому что все это может произойти, и испытывать такие чувства нормально, — они всегда готовы выслушать», — рассказала Эмма Хеминг Уиллис. Она также отметила, что есть люди, которым приходится заботиться о таких больных в одиночку — и как они справляются, совершенно непонятно.
Младшие дочери Уиллиса Мейбл и Эвелин наблюдают, как ухудшается здоровье отца, вот уже несколько лет — и мать не скрывает от них правды. «Как я узнала от терапевта, если дети задают вопрос, они готовы услышать ответ. Когда мы видели, что Брюсу приходится трудно, я объясняла это детям, чтобы они понимали. ~Но это заболевание — хроническое, прогрессирующее и смертельное. И лекарства от него нет.~ Конечно, я не хочу говорить с ними о конце, да они и не спрашивают. Они знают, что папочка не поправится», — рассказала жена актера Town&Country.
И тем не менее, в этой печальной истории есть и светлые стороны, когда знаменитый «крепкий орешек», так часто спасавший людей в кино, проявляет себя как прежний Брюс Уиллис. В середине января этого года актер, живущий в пригороде Лос-Анджелеса Брентвуде, впервые с 2023 года вышел на публику — на фоне пожаров в Калифорнии, которые грозили распространиться на Брентвуд, но так и не затронули его, Уиллис встретился с полицейскими, чтобы выразить свою благодарность за их труд. На видео, которое выложила в соцсети его жена, Брюс пожимал руки сотрудникам полиции и фотографировался с ними.
А накануне дня рождения актера его дочь Румер попросила всех поклонников поздравить отца с юбилеем: «У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем рождения».