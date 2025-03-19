«Парабеллум 1940 года выпуска лежал в свертке под крышей дома». Солигорчане во время ремонта нашли раритетный пистолет

В Солигорском районе 85-летний «Парабеллум» нашли во время ремонта дома, рассказали в УВД Миноблисполкома.
Так, под Солигорском при ремонте кровли частного дома белорусы нашли сверток с ржавым пистолетом и сразу позвонили в милицию.
Оружие отдали на экспертизу и выяснилось, что девятимиллиметровый пистолет системы «Борхардт-Люгера» или иначе — «Парабеллум» хоть и сильно заржавел, но был все еще исправен. Вместе с пистолетом был найден пригодный для выстрела патрон.
Установлено, что пистолет спрятали еще во время постройки дома, то есть свыше 60 лет назад. Однако все, кто мог быть причастен к схрону или знали что-то об этом, уже умерли.
— Уголовная ответственность наступает за хранение даже составных частей или компонентов огнестрельного оружия (ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси), кроме охотничьего гладкоствольного оружия, — напомнил начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар.
А еще витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию.