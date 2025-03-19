Белорусам хотят продлить молодость

Ранее такую инициативу выдвинули представители Молодежного парламента Беларуси. По их мнению, увеличение возраста молодежи до 35 лет справедливо на фоне повышения пенсионного возраста. Также приводился и такой довод, что многие пары создают семьи, рожают детей, когда им уже за 30 лет. При этом супруги уже не имеют статус молодой семьи, а значит, лишены разных льгот.