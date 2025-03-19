Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусам хотят продлить молодость

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Возрастные границы молодости в Беларуси могут расшириться до 35 лет, этот вопрос в стадии обсуждения, сообщила Sputnik заместитель министра образования Екатерина Петруцкая.

Источник: Sputnik.by

Это вопрос находится в работе, скажем так. Тридцать один год для молодежи — по-моему, уже достаточно. (Но) работаем над этим вопросом, обсуждаем, есть разные точки зрения. Периодически этот вопрос поднимается.

сказала она, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik в кулуарах патриотического форума молодежи Союзного государства, который открылся в Минске 19 марта

Ранее такую инициативу выдвинули представители Молодежного парламента Беларуси. По их мнению, увеличение возраста молодежи до 35 лет справедливо на фоне повышения пенсионного возраста. Также приводился и такой довод, что многие пары создают семьи, рожают детей, когда им уже за 30 лет. При этом супруги уже не имеют статус молодой семьи, а значит, лишены разных льгот.

По данным Белстата на 1 января 2024 года, численность молодых людей в республике составляла 1 628 339 человек — почти 18% населения страны.

Согласно классификации возрастов ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет. Тем, кому 45−59 лет, относится к среднему возрасту, 60−74-лет — к пожилому, 75−90 — к старческому. Период долголетия наступает у тех, кто прожил более 90 лет.

В разных странах молодость «длится» по-разному. Например, в соседней России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно — эти границы в 2020 году утвердил Владимир Путин. В Китае — с 14 до 28 лет, в Швеции — с 13 до 25, в Германии — с 14 до 24.