Белорусам хотят продлить молодость

Это вопрос находится в работе, скажем так. Тридцать один год для молодежи — по-моему, уже достаточно. (Но) работаем над этим вопросом, обсуждаем, есть разные точки зрения. Периодически этот вопрос поднимается.
Ранее такую инициативу выдвинули представители Молодежного парламента Беларуси. По их мнению, увеличение возраста молодежи до 35 лет справедливо на фоне повышения пенсионного возраста. Также приводился и такой довод, что многие пары создают семьи, рожают детей, когда им уже за 30 лет. При этом супруги уже не имеют статус молодой семьи, а значит, лишены разных льгот.
По данным Белстата на 1 января 2024 года, численность молодых людей в республике составляла 1 628 339 человек — почти 18% населения страны.
Согласно классификации возрастов ВОЗ, молодыми считаются люди до 44 лет. Тем, кому 45−59 лет, относится к среднему возрасту, 60−74-лет — к пожилому, 75−90 — к старческому. Период долголетия наступает у тех, кто прожил более 90 лет.
В разных странах молодость «длится» по-разному. Например, в соседней России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно — эти границы в 2020 году утвердил Владимир Путин. В Китае — с 14 до 28 лет, в Швеции — с 13 до 25, в Германии — с 14 до 24.