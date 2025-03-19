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Карантин из-за ОРВИ ввели в двух колониях в Челябинской области

Ограничительные мероприятия введены постановлениями замначальника филиала ЦГСН-1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России.

О действии карантина сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Челябинской области. Первый документ датирован 12 марта. Речь идет о введении режимно-ограничительных мероприятий в ИК-4. Решение было принято из-за появления случаев заболеваемости ОРВИ. По той же причине аналогичное решение принято в ИК-11. Второе постановление появилось 17 марта.

Известно, что карантин будет действовать до особого распоряжения. В пресс-службе ведомства сообщили, что в это время не будут проводиться краткосрочные и длительные свидания для осужденных.