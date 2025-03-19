Каток «Медеу» закроется позже обычного в этом году

Как сообщили в акимате, в этом году высокогорный каток «Медеу» завершит сезон на десять дней позже обычного — 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза и с учетом особой любви алматинцев к катанию на льду.
«Медеу» — это не просто каток, а место, где тысячи жителей и гостей города проводят зимние вечера, делают первые шаги на коньках, встречаются с друзьями и наслаждаются уникальной атмосферой в окружении гор.
Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году, благодаря праздничным дням и высокому спросу, каток будет работать еще на десять дней дольше", — сообщили в акимате города.
В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время.
График работы:
- будние дни — с 17:00 до 20:00;
- выходные и праздничные дни — с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 24:00.
Кроме того, в акимате сообщили, что в этом году начнется реконструкция катка «Медеу» в рамках EPC-контракта. Соответственно, этот сезон станет завершающим перед началом реконструкции.
Сообщается, что стоимость проекта будет определена после прохождения госэкспертизы. Сумма финансирования EPC-контракта на данный момент не определена.
Работы планируется произвести в период с 2025 по 2027 годы.