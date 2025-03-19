В Узбекистане стартовала акция «Сад Памяти»

Во вторник президент России Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции «Сад памяти», отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
«Акция “Сад Памяти” стартовала в Узбекистане. Сегодня в трех школах Янгиюля (в Ташкентской области — ред.) школьники со своими преподавателями, волонтеры победы и сотрудники Русского дома посадили восемьдесят фруктовых деревьев в память о янгиюльцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, в благодарность всем нашим ветеранам, в честь 80-й годовщины Победы», — говорится в сообщении.
Следующий «Сад Памяти» появится в Ташкенте уже в апреле как символ уважения и благодарности к тем, кто проявил мужество и самоотверженность ради нашей общей свободы, добавили в пресс-службе. Мероприятия организованы представительством Россотрудничества в Узбекистане.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.