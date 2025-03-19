В районе Башкирии ввели режим ЧС из-за паводка

Наводнение из талых вод в Башкирии сменилось ранним и мощным паводком. Особенно сложная ситуация сложилась в Архангельском районе Башкирии, в 100 км на юго-восток от Уфы. Здесь поднялась река Инзер и за считаные часы залила расположенные рядом деревни. Введен режим ЧС, более сотни человек эвакуированы. Одновременно из-за сильных дождей и таяния снега топит населенные пункты в других районах. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.