В районе Башкирии ввели режим ЧС из-за паводка

Наводнение из талых вод в Башкирии сменилось ранним и мощным паводком. Особенно сложная ситуация сложилась в Архангельском районе Башкирии, в 100 км на юго-восток от Уфы. Здесь поднялась река Инзер и за считаные часы залила расположенные рядом деревни. Введен режим ЧС, более сотни человек эвакуированы. Одновременно из-за сильных дождей и таяния снега топит населенные пункты в других районах. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
«Азовское море»
Уровень воды в Инзере начал расти днем во вторник, 18 марта. В пять часов вечера МЧС Башкирии сообщило о заторе протяженностью 300 метров и затоплении 42 придомовых территорий в деревне Азово Архангельского района. К 9 часам вечера экстренные службы отчитались, что лед начал движение и через некоторое время полностью ушел ниже по течению, уровень воды постепенно снижается. Однако буквально через час ситуация изменилась: вода начала прибывать. На место срочно подтянули технику повышенной проходимости, лодки, автобусы. Людей начали срочно спасать.
К семи утра вывезли уже 98 человек, а к обеду — 127 (всего в деревне постоянно проживают 210 человек). Большинство эвакуированных разместили в пункте временного размещения — школе села Узунларово, в 11 км от места ЧП. В районе объявили режим «Чрезвычайная ситуация». На место выехали и.о. начальника МЧС в регионе Эдуард Идрисов, представители руководства республики, администрации района.
На снимках МЧС, сделанных с воздуха, видно, что вода залила огромные территории — дворы, дома, дороги.
«Азовское море», — шутят в социальных сетях пользователи.
Затор! Еще затор!
Спустя сутки после начала половодья в Азово фиксируют положительную динамику по снижению уровня воды. Работы по оказанию помощи населению продолжаются. Экстренные службы отчитываются, что жители обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием.
В среду, 19 марта, затор на Инзере образовался в 30 км западнее Азово — в деревне Тавакачево Архангельского района. Первыми тревогу забили местные жители, которые уже были напуганы ситуацией с паводком. С утра они стали писать в соцсетях, что лед около населенного пункта скопился в большом количестве, вода начинает прибывать.
«Топит дома под фундаменты, сараи и огороды, — рассказала UFA.AIF.RU местная жительница. — Если затор не взорвут, будет такая же ситуация, как в Азово. В деревне у нас говорят, что такого лет 30 не было».
К обеду в МЧС подтвердили, что в Тавакачево вода залила более 60 придомовых территорий. По данным ведомства, эвакуированы жители 3 домов — всего 7 человек, в том числе 4 детей. Жители остальных домов от эвакуации отказываются. Пункты временного размещения готовы, они будут использоваться при необходимости.
«На месте находятся силы и средства системы предупреждения и ликвидации ЧС. Установлены временные гидропосты, проводится постоянный мониторинг уровня воды, -прокомментировали в МЧС. — В Главном управлении функционирует круглосуточный оперативный штаб».
После обеда местные жители стали сообщать о том, что их предупреждают о взрывных работах выше по течению Инзера. Официально эта информация пока не подтверждена.
«Топит нас, спасите нас!»
Паводковая обстановка складывается непросто и в других районах Башкирии. Одновременно со вскрытием рек продолжает активно таять снег. Кроме Архангельского района, остаются подтопленными придомовые участки в Белорецком, Благоварском, Гафурийском районах, 12 участков дорог и два моста.
Местные жители выкладывают в социальных сетях фото и видео: многие башкирские деревни в эти дни превратились в Венецию.
В деревне Габдюково талая вода затопила частные дворы. Люди не могут выбраться из дома. На одном из видео в соцсетях пожилая пара открывает входную дверь в дом и показывает, что выйти невозможно.
«Топит нас, топит! Спасите нас! — восклицает женщина за кадром. — У нас там коровы мычат, за нами не пошли, нас не слушали!».
Около деревни Таш-Асты этого же района образовался затор льда на реке Зилим, который может привести к подтоплению домов. Здесь проживают более 120 человек, из них 36 эвакуированы и размещены в школе села Имендяшево.
Всего с начала паводка в МЧС Башкирии поступило уже 355 сообщений на подтопления. Сейчас в воде остаются 20 территорий. Согласно прогнозу, возможны подтопления еще 4 населенных пунктов в Архангельском районе. Это деревни Айтмембетово, Узунларово, Устье-Бассы, Гайфуллинское. Ситуацию держат на особом контроле.
В МЧС региона открыта круглосуточная горячая линия, по которой можно узнать всю необходимую информацию об эвакуации жителей, работе пунктов временного размещения, получить психологическую поддержку. Номер телефона:
Также по возникшим вопросам граждане могут обратиться на телефон горячей линии прокуратуры: