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Черного ягуара на охоте показал Ленинградский зоопарк

Ричард не оставил ни шанса упаковке с ароматом кипариса и разодрал ее в клочья.

Черный ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка устроил охоту за бумажным пакетом. Кадрами грациозного хищника поделилась пресс-служба учреждения.

По словам сотрудников зоопарка, Ричард — крайне изысканный кот, так что его вкусу довольно сложно угодить. Даже хорошо знакомые с ним киперы не всегда угадывают его пожелания.

— В этот раз Ричарду предложили эфирное масло кипариса, нанесённое на упаковку, и не прогадали. Заинтригованный ароматом наш гурман не церемонился с бумагой, — написали в telegram-канале.

Ягуар в клочья разорвал упаковочную бумагу, после чего, явно удовлетворенный результатом, принялся в ней валяться.

Добавим, что черные ягуары встречаются довольно редко. Дело в том, что это не отдельный вид, а обычные ягуары с генетической мутацией, которая вызывает избыток тёмного пигмента в шерсти, делая их шкуру чёрной.