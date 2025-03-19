Белорусский водитель туравтобуса попался на границе с запчастями в тайниках

Груз припрятал в тайниках 36-летний белорус, следовавший из Литвы. Пересекая границу, фигурант заявил, что у него отсутствуют товары, которые подлежат декларированию, и проследовал по зеленому коридору. Однако на сканограмме таможенники увидели довложения в конструктивных полостях автобуса — 15 единиц автозапчастей.