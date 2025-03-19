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Белорусский водитель туравтобуса попался на границе с запчастями в тайниках

ГТК: водитель туравтобуса хотел ввезти в Беларусь в тайниках новые автозапчасти.

Источник: Комсомольская правда

Водитель туристического автобуса прятал автозапчасти в тайниках, но попался. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.

Нелегальный груз в тайниках обнаружили сотрудники таможни в погранпереходе «Бенякони». От таможенного контроля были укрыты в блоке климатической установки и под капотом новые автомобильные запчасти.

Груз припрятал в тайниках 36-летний белорус, следовавший из Литвы. Пересекая границу, фигурант заявил, что у него отсутствуют товары, которые подлежат декларированию, и проследовал по зеленому коридору. Однако на сканограмме таможенники увидели довложения в конструктивных полостях автобуса — 15 единиц автозапчастей.

— Товар и автобус общей стоимостью около 500 тысяч белорусских рублей изъяли, — прокомментировали в ГТК.

Водителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией как сокрытых товаров, так и транспортного средства с тайниками, использовавшегося для их перемещения (ч.2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Тем временем МИД Беларуси отреагировал на рост военных трат Евросоюза.

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