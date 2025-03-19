«Аэрофлот» будет чаще летать между Минском и Москвой

С конца марта откроют дополнительный ежедневный рейс между Минском и Москвой, после чего авиакомпания будет выполнять до пяти полетов в сутки.
С 19 мая «Аэрофлот» добавит шестой ежедневный рейс, а с 30 июня в расписании появится еще и седьмой ежедневный рейс.
В итоге в июле и августе «Аэрофлот» будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами двух стран. Это на 17% больше, чем летом 2024 года.
По итогам прошлого года направление Москва — Минск вошло в топ-5 международных направлений «Аэрофлота» по количеству перевезенных пассажиров — 454 тыс., или на треть больше, чем годом ранее.