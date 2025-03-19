Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» будет чаще летать между Минском и Москвой

С 30 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов между Москвой и Минском. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Источник: airport.by

С конца марта откроют дополнительный ежедневный рейс между Минском и Москвой, после чего авиакомпания будет выполнять до пяти полетов в сутки.

С 19 мая «Аэрофлот» добавит шестой ежедневный рейс, а с 30 июня в расписании появится еще и седьмой ежедневный рейс.

В итоге в июле и августе «Аэрофлот» будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами двух стран. Это на 17% больше, чем летом 2024 года.

По итогам прошлого года направление Москва — Минск вошло в топ-5 международных направлений «Аэрофлота» по количеству перевезенных пассажиров — 454 тыс., или на треть больше, чем годом ранее.