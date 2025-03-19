Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло еще на 245 человек

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике, с 10 по 16 марта в республике диагностировали еще 245 случаев заболевания ковидом.
За указанный период показатель выздоровления вырос на 271 факт. В то же время 58 зараженным понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.
Новых смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшую неделю в Башкирии не зарегистрировано.
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