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Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло еще на 245 человек

За неделю в республике в больницы попали десятки инфицированных.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике, с 10 по 16 марта в республике диагностировали еще 245 случаев заболевания ковидом.

За указанный период показатель выздоровления вырос на 271 факт. В то же время 58 зараженным понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.

Новых смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшую неделю в Башкирии не зарегистрировано.

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