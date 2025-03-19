В Воронеже из-за ОРВИ не ходят в школу ученики 51 класса

Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа.
Согласно данным, предоставленным местными властями, в Воронеже функционирует 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч учеников. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, власти приняли решение о временном закрытии классов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди детей и педагогов.
Закрытых групп в детских садах, по данным на 19 марта, нет.
Пресс-служба мэрии напомнила и хорошую новость:
весенние каникулы в столице Черноземья начнутся в субботу, 22 марта, и продлятся до воскресенья, 30 марта.