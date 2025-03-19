В Воронеже из-за ОРВИ не ходят в школу ученики 51 класса

Согласно данным, предоставленным местными властями, в Воронеже функционирует 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч учеников. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, власти приняли решение о временном закрытии классов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди детей и педагогов.