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В Воронеже из-за ОРВИ не ходят в школу ученики 51 класса

По состоянию на 19 марта текущего года в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями временно приостановлен учебный процесс в 51 классе 31 школы города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

Согласно данным, предоставленным местными властями, в Воронеже функционирует 123 школы, в которых обучается около 130 тысяч учеников. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, власти приняли решение о временном закрытии классов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди детей и педагогов.

Закрытых групп в детских садах, по данным на 19 марта, нет.

Пресс-служба мэрии напомнила и хорошую новость:

весенние каникулы в столице Черноземья начнутся в субботу, 22 марта, и продлятся до воскресенья, 30 марта.