В СПбПУ разработали технологию цифровых двойников для атомного машиностроения

За три года ученые разработали виртуальные испытательные стенды (ВИС) и виртуальные испытательные полигоны (ВИП) для четырехгранных (ТВС-К PWR) и шестигранных (ТВС ВВЭР) тепловыделяющих сборок. ВИС «Гидродинамика» позволил подтвердить соответствие результатов цифровых испытаний натурным. ВИС «Прочность» был создан для прогнозирования напряженно-деформированного состояния ТВС при эксплуатационных нагрузках. Применение виртуального полигона «Безопасность — ТУК» позволит разрабатывать новые конструкции и типы ТУК, которые будут проходить все необходимые натурные испытания с первого раза. Также уделяется большое внимание системе управления и защиты (СУЗ), для которой инженеры создали математическую модель движения теплоносителя в направляющих каналах, а еще разработали алгоритм оптимизации конструкции гидротормоза как для прямолинейных, так и для криволинейных (искривленных) каналов.