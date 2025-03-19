Врачи помогли пациенту с синдромом Протея

Новосибирские врачи спасли 21-летнего пациента с синдромом Протея — редким заболеванием, вызывающим деформации тела. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в официальной группе ВКонтакте.
Первые симптомы синдрома родители Андрея Кочерыгина заметили в девять месяцев. Однако тогда мальчику не могли поставить диагноз, поэтому направляли его на лечебные массаж и физкультуру. Со временем на правой ноге от стопы до бедра начали появляться костные наросты, из-за чего молодой человек испытывал сильные боли. Помимо прочего, он стал стесняться своей внешности.
Помочь Кочерыгину смогли в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России. Врачи провели операцию, в ходе которой удалили костные наросты и сформировали функциональную стопу, близкую к правильной анатомической форме.
На следующем этапе врачи планируют восстановить подвижность стопы и правильной формы ее первого пальца. Также рассматривается возможность эндопротезирования суставов с использованием стандартных или индивидуальных имплантатов.
В НИИТО добавили, что такой случай, как у Андрея, встречается у одного человека на миллион. Раньше синдром Протея не поддавался лечению, поэтому пациенты с таким недугом утрачивали даже возможность передвигаться.
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