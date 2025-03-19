Врачи помогли пациенту с синдромом Протея

Первые симптомы синдрома родители Андрея Кочерыгина заметили в девять месяцев. Однако тогда мальчику не могли поставить диагноз, поэтому направляли его на лечебные массаж и физкультуру. Со временем на правой ноге от стопы до бедра начали появляться костные наросты, из-за чего молодой человек испытывал сильные боли. Помимо прочего, он стал стесняться своей внешности.